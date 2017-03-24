В Мурманске проверили качество работы управляющих организаций

Анастасия Ярославская.

Жителям многих мурманских дворов пора доставать резиновые сапоги - столбик термометра уверенно ползет вверх. Весна постепенно отвоевывает позиции, а значит, жди потопа. Показательная картина - в плохом смысле - во дворе на Маклакова, где с начала зимы выросли не просто снежные горы - целый горный хребет. Под толщей льда - детская площадка и палисадники. Во время очередного депутатского рейда, проверяющие с трудом сдерживали возмущение. И вновь винят - управляющую компанию. Ее ждёт штраф.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Люди, вы совесть-то имейте, вы за что деньги получаете? Вы как смотрите в глаза старикам, пенсионерам, которые имея скудный доход, свои пенсии, несет, в первую очередь, платит коммунальные услуги, содержание. И вы с чистыми глазами катаетесь на шикарных машинах и мы знаем, что масса юристов, вместо того - да заведите вы дворников, приобретите вы технику! В порядке вещей - взять, собрать деньги и палец о палец не ударить, ни купить технику, ни нанять, ни арендовать, поэтому то, что вытворяют наши "Октябрьские ЖЭУ", у меня слов нет от возмущения".