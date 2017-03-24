На заседании профильного комитета Мурманской областной Думы депутаты "сверили часы" с минсоцразвития

Анастасия Ярославская.

На заседании профильного комитета областной Думы депутаты "сверили часы" с минсоцразвития. Глава ведомства представил результаты исполнения госпрограммы. Отчет традиционный. Главный итог - несмотря на сложности с формированием бюджета, все обязательства выполнили в полном объеме. Гладко прошло обсуждение окончательной редакции законопроекта "О некоммерческих организациях". Председатель комитета Надежда Максимова вышла с инициативой внести правки в федеральный закон. Он затрагивает интересы приемных детей - в семьях пенсионеров. Необходимо ликвидировать пробел, лишающий их права компенсации расходов на уплату взносов на капремонт.

Председатель комитета по по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Неработающие граждане в случаях проживания в составе семьи с собственниками жилых помещений, дополнительно неработающие несовершеннолетние дети собственников жилых помещений, в том числе дети-инвалиды, если там живут - неработающие и приемные детки, они дадут право этой семье тоже получать компенсацию на оплату капремонта".





