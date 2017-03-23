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23.03.2017 19:25

Палубные истребители Северного флота приступили к воздушным тренировкам. Асы-североморцы совершенствуют навыки пилотирования

Артем Дашевский.

Палубные истребители Северного флота приступили к воздушным тренировкам. Лётчики завершили восстановительный отдых после выполнения боевых задач в Сирийской Арабской Республике. Первые лётные смены в дневное время - с одного из аэродромов Заполярья. Асы пока совершают вылеты без оружия. Совершенствуют навыки пилотирования как одиночно, так и в группах. Но скоро на самолеты установят штатный боевой запас и тогда летчики смогут совершенствовать удары по наземным целям. Финал тренировок - отработка основного предназначения. А именно - взлет и посадка на палубу единственного в стране авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Для этого североморцы отправятся на легендарный тренажер НИТКА в Крым.
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