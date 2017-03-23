Состоялось заседание региональной межведомственной рабочей группы по профилактике терроризма

Сегодня заместитель губернатора Игорь Бабенко провел заседание межведомственной рабочей группы по профилактике терроризма и организации практической реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 годы».



Среди основных вопросов, рассмотренных в ходе заседания, – координация работы региональных органов власти и органов местного самоуправления по профилактике проявлений терроризма и экстремизма среди молодежи, ее информационного сопровождения.



Также участники заседания обсудили информацию о мероприятиях, направленных на сохранение традиционных нравственных ориентиров, приобщение молодежи к ценностям российской культуры, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан, противодействие терроризму и проявлениям экстремизма.



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