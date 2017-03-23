Технологии нашего времени. Отечественную разработку, не имеющую аналогов в мире, внедряют в Мончегорске

На мончегорской площадке Кольской ГМК начались пусконаладочные работы на переделе цинкоочистки. Это один из этапов внедрения совершенно новой технологии производства никеля. Задача участка цинкоочистки - довести чистоту конечного продукта до абсолютных показателей, удалив из него хоть и ничтожные, но лишние примеси. Это звено сложной и уникальной технологической цепочки - электроэкстракции никеля, которую внедряют на предприятии.

Генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель: "Нигде в мире больше этого нет, это наша разработка, ноу-хау "Норильского никеля", нашего института Гипроникель".

Всего в производстве по новой технологии будет задействовано 16 переделов. Один из них - участок дегазации анолита. Это электролит, который соприкасается с анодом. В результате химической реакции раствор насыщается газами, которые необходимо удалить. Этот участок так же, как и участок цинкоочистки, построен с нуля. Сейчас рабочие уже готовят площадки под оборудование. Монтаж будут вести параллельно со строительными работами.

Заместитель генерального директора Кольской ГМК, начальник управления промышленной безопасности Сергей Уткин: "Здесь максимально организована работа в области промышленной безопасности и охраны труда. Здесь реализуются все наши корпоративные стандарты, которых у нас двенадцать и в которых аккумулированы все требования по промбезопасности охраны труда, которые позволяют защитить наших людей".

Новые участки будут вводить в строй по мере готовности. Цинкоочистку, например, уже в этом году. Общий объем инвестиций в модернизацию - более 20 миллиардов рублей.

Заместитель генерального директора Кольской ГМК по реконструкции Игорь Лисицкий: "Я думаю, что самый масштабный проект на всем Кольском полуострове на данный момент проект - по перевооружению производства на новую технологию и увеличение мощности цеха электролиза никеля до 145 тысяч тонн в год".

Проект позволит снизить воздействие на окружающую среду, значительно сократить производственные затраты и повысить качество продукции. Кольская ГМК превращается в опорный пункт "Норникеля" по выпуску товарного металла.

Генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель: "Мы на себя замкнули все объемы "Норильского никеля" по рафинировке и производству никеля. Это будущее всего "Норильского никеля", на него все завязано, вся наша стратегия".

Уже сегодня это крупнейшее рафинировочное производство никеля - не только в России, но и в мире. И для металлургов это особый повод для гордости.



