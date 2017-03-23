"Платон" помогает ремонтировать дороги и мосты по всей России. Мнения экспертов и перевозчиков о системе, помогающей совершенствовать дорожную сеть страны

Владимир Волков, Алексей Елкин.

От двукратного увеличения платы по системе "Платон" экономисты прогнозируют увеличение и скорости, и объемов реконструкции дорог. А вот на цене перевозимых товаров отмена льготного тарифа практически не отразится, уверены они.

Специалист системы мобильного контроля Олег Ефимкин: "Допустим, из 100 автомобилей прошедших, наверное, процентов 10 будут "большегрузы". До 10, скажем так".

Это - на трассе "Кола". Олег Ефимкин на передвижном посту фиксирует автомобили разрешенной массой более 12 тонн. Уже полтора года их владельцы платят за пользование федеральными дорогами по системе "Платон". Стоимость километра - 1,53 рубля. Это - льготный тариф. Он снижен более чем вдвое. На этот шаг правительство страны пошло, дав время перевозчикам привыкнуть к новым требованиям законодательства. Нарушителей немного.

Начальник отдела управления государственного автодорожного надзора по Мурманской области Александр Кузьмичев: "За прошедший период этого года нами вынесено 18 постановлений на недобросовестных владельцев транспортных средств".

Новый тариф - 3 рубля 6 копеек километр - вступит в силу с 15 апреля. Он все равно существенно ниже расчетного, но позволит ускорить ремонт и строительство самых проблемных и востребованных дорог и мостов. Даже льготные сборы с "большегрузов" по России уже дали ощутимый результат.

Руководитель службы информационной поддержки пользователей системы "Платон" в г. Мурманск Павел Лунев: "Денежные средства, собранные в 2016 году, пошли на софинансирование проектов по реконструкции 7 мостов, и уже было отремонтировано более 1000 километров дорог, которые находились в ненадлежащем состоянии".

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Организационные проблемы в свое время тоже были решены. И поэтому дальнейшее поступательное движение в этом направлении я тоже считаю правильным. Потому что здесь мы как раз исходим из того принципа, что пользователь платит".

При этом, если перевозчики платят в системе "Платон", то освобождаются от транспортного сбора. Недополученные регионами налоги компенсируются федеральным центром. 27 миллионов рублей поступило в Мурманскую область в прошлом году. Средства - на совершенствование дорожной сети Заполярья.







