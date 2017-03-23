Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.03.2017 18:55

"Платон" помогает ремонтировать дороги и мосты по всей России. Мнения экспертов и перевозчиков о системе, помогающей совершенствовать дорожную сеть страны

Владимир Волков, Алексей Елкин.

От двукратного увеличения платы по системе "Платон" экономисты прогнозируют увеличение и скорости, и объемов реконструкции дорог. А вот на цене перевозимых товаров отмена льготного тарифа практически не отразится, уверены они.
Специалист системы мобильного контроля Олег Ефимкин: "Допустим, из 100 автомобилей прошедших, наверное, процентов 10 будут "большегрузы". До 10, скажем так".
Это - на трассе "Кола". Олег Ефимкин на передвижном посту фиксирует автомобили разрешенной массой более 12 тонн. Уже полтора года их владельцы платят за пользование федеральными дорогами по системе "Платон". Стоимость километра - 1,53 рубля. Это - льготный тариф. Он снижен более чем вдвое. На этот шаг правительство страны пошло, дав время перевозчикам привыкнуть к новым требованиям законодательства. Нарушителей немного.
Начальник отдела управления государственного автодорожного надзора по Мурманской области Александр Кузьмичев: "За прошедший период этого года нами вынесено 18 постановлений на недобросовестных владельцев транспортных средств".
Новый тариф - 3 рубля 6 копеек километр - вступит в силу с 15 апреля. Он все равно существенно ниже расчетного, но позволит ускорить ремонт и строительство самых проблемных и востребованных дорог и мостов. Даже льготные сборы с "большегрузов" по России уже дали ощутимый результат.
Руководитель службы информационной поддержки пользователей системы "Платон" в г. Мурманск Павел Лунев: "Денежные средства, собранные в 2016 году, пошли на софинансирование проектов по реконструкции 7 мостов, и уже было отремонтировано более 1000 километров дорог, которые находились в ненадлежащем состоянии".
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Организационные проблемы в свое время тоже были решены. И поэтому дальнейшее поступательное движение в этом направлении я тоже считаю правильным. Потому что здесь мы как раз исходим из того принципа, что пользователь платит".
При этом, если перевозчики платят в системе "Платон", то освобождаются от транспортного сбора. Недополученные регионами налоги компенсируются федеральным центром. 27 миллионов рублей поступило в Мурманскую область в прошлом году. Средства - на совершенствование дорожной сети Заполярья.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.64
Евро = 62.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.