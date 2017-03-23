Борьба с паводком. Коммунальные службы Мурманска начинают активную работу по устранению последствий самой снежной за последние 80 лет зимы

Наталия Бурдина.

Мурманск пережил самую снежную зиму за последние 80 лет, подчеркивают эксперты. Сейчас главная задача коммунальных служб - борьба с паводком. Об этом сегодня говорили на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Такие встречи плановые. Определены основные противопаводковые меры - это подготовка системы водоотвода и сооружений инженерной защиты. Во время половодья установят мерные рейки для контроля за уровнем воды в питьевых озерах. На проблемных участках дорог будут откачивать талые воды. На заседании отмечено, все же первоочередная задача - вывезти оставшийся снег с улиц и дворов. И если с уборкой магистралей сейчас проблем нет, то работа управляющих компаний в этом плане у городских властей вызывает настороженность.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Снег с территорий дворов, даже если он убирался, то, к сожалению, не вывозился. Сегодня мне докладывали по тем объемам территории города, которые были вывезены в этом году, и они, если снега у нас выпало в несколько раз больше - то вывезено его не в несколько раз больше. То есть, эти цифры не коррелируются и на них нужно обратить внимание".







