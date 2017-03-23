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23.03.2017 18:35

В Мурманске состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии региона

Алексей Елкин.

Теперь о первом в этом году заседании антинаркотической комиссии Мурманской области. В соответствии с декабрьскими изменениями в Указ президента, регламентирующими дополнительные меры по борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ, в состав регионального органа включен начальник территориального Управления Федеральной Службы войск Национальной Гвардии России Эрик Хисматуллин. Сегодня в числе основных вопросов - организация индивидуальной профилактики с наркопотребителями. Тема приобрела повышенную актуальность в свете перехода к полиции функций борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
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