Оперативная реакция. Спасатели успели прийти на помощь рыбакам-любителям

Алексей Елкин.

Двое в лодке с неисправным мотором. Когда спасатели Северного экспедиционного отряда получили сигнал о помощи, рыбаков-любителей уже уносило в море.

Светлана Бобрецова: "Не буду никогда ругаться. Счастье-то какое, что живы все".

Светлана - супруга спасенного рыбака. Встречать примчалась на пирс, как только узнала, что вместе с напарником его нашли, и оба сейчас на борту уже прибывшего на рейд буксира. Говорит, жутко стало, когда накануне вечером муж не вернулся домой и не позвонил. Пришлось "забить тревогу".

Только в этом году силами Северного экспедиционного отряда на море уже проведено более десятка спасательных операций. Все успешно. На этот раз спасательное судно "Мурманрыба" доставило двух пострадавших к причалам Ура-Губы.

Только попав на борт и обогревшись, пострадавшие сразу заснули. Медик просил резко их не будить. Подробности случившегося сообщил капитан. Владимир Чевнеров, показывая район поиска на карте, рассказал, как несколько часов "ходили галсами", высматривая лодку с рыбаками и обнаружили ее в пяти милях от берега, в семи от - оживленных мореходных трасс.

Капитан спасательного судна "Мурманрыба" Владимир Чевнеров: "Они, конечно, как могли радовались. Но состояние было уставшее. Переохлажденное, но радостное, что их спасли".

Главный капитан-наставник ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Андрей Галкин: "Им просто повезло, что наш спасательный отряд и наше "рабочее", как говорится, судно - дежурное. Вовремя нашли их. Вовремя было в этой точке".

Та самая надувная лодка, на которой рыбаки и вышли в море. Без соответствующего разрешения, снаряжения и средств связи. Чтобы подать сигнал СОС, на борту не было даже фальшфейеров. Мотор сломался. Катер потерял управление. Шквалистый ветер подхватил плавсредство и понес его в открытое море.

Рыболов-любитель Николай: "Пытались как-то грести, выйти. Но ничего не получалось. Гребли сутки. Так и гребли на месте".

Рыболов-любитель Иван: "Работали руками, ногами. Понимали, что надо делать".

Хоть и старались - согревались, как могли - но переохлаждения не избежали. К счастью, со слов врача, здоровью пострадавших уже ничего не угрожает.







