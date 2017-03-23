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23.03.2017 18:30

Оперативная реакция. Спасатели успели прийти на помощь рыбакам-любителям

Алексей Елкин.

Двое в лодке с неисправным мотором. Когда спасатели Северного экспедиционного отряда получили сигнал о помощи, рыбаков-любителей уже уносило в море.
Светлана Бобрецова: "Не буду никогда ругаться. Счастье-то какое, что живы все".
Светлана - супруга спасенного рыбака. Встречать примчалась на пирс, как только узнала, что вместе с напарником его нашли, и оба сейчас на борту уже прибывшего на рейд буксира. Говорит, жутко стало, когда накануне вечером муж не вернулся домой и не позвонил. Пришлось "забить тревогу".
Только в этом году силами Северного экспедиционного отряда на море уже проведено более десятка спасательных операций. Все успешно. На этот раз спасательное судно "Мурманрыба" доставило двух пострадавших к причалам Ура-Губы.
Только попав на борт и обогревшись, пострадавшие сразу заснули. Медик просил резко их не будить. Подробности случившегося сообщил капитан. Владимир Чевнеров, показывая район поиска на карте, рассказал, как несколько часов "ходили галсами", высматривая лодку с рыбаками и обнаружили ее в пяти милях от берега, в семи от - оживленных мореходных трасс.
Капитан спасательного судна "Мурманрыба" Владимир Чевнеров: "Они, конечно, как могли радовались. Но состояние было уставшее. Переохлажденное, но радостное, что их спасли".
Главный капитан-наставник ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Андрей Галкин: "Им просто повезло, что наш спасательный отряд и наше "рабочее", как говорится, судно - дежурное. Вовремя нашли их. Вовремя было в этой точке".
Та самая надувная лодка, на которой рыбаки и вышли в море. Без соответствующего разрешения, снаряжения и средств связи. Чтобы подать сигнал СОС, на борту не было даже фальшфейеров. Мотор сломался. Катер потерял управление. Шквалистый ветер подхватил плавсредство и понес его в открытое море.
Рыболов-любитель Николай: "Пытались как-то грести, выйти. Но ничего не получалось. Гребли сутки. Так и гребли на месте".
Рыболов-любитель Иван: "Работали руками, ногами. Понимали, что надо делать".
Хоть и старались - согревались, как могли - но переохлаждения не избежали. К счастью, со слов врача, здоровью пострадавших уже ничего не угрожает.
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