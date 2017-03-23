Сегодня в Мурманске прошел торжественный вечер в канун Дня работника культуры

Наталия Бурдина.

Лучших сотрудников этой сфере наградили почетными грамотами губернатора, регионального парламента и главы города. Сейчас в муниципальных учреждениях культуры работают почти 800 человек. За последние 10 лет в Мурманске проведено свыше 15 тысяч развлекательных мероприятий и конкурсов для гостей и жителей областного центра. Заполярная столица дважды встречала участников фестиваля детского и молодежного творчества "Сияние Севера". В прошлом году он стал самым масштабным. Высокую оценку получили культурная часть мурманского фестиваля "Гольфстрим" и, конечно, все мероприятия по случаю празднования столетия города.

Председатель комитета по культуре администрации г. Мурманска Елена Наймушина: "Я хочу поблагодарить молодежь - молодых специалистов, которые приходят работать к нам в отрасль, потому что у них сегодня совсем другое современное мышление, потому что наши ветераны равняются на молодежь и хотят быть такими же молодыми и энергичными. Я считаю, что это тоже очень здорово".

Городские власти прилагают максимум усилий, чтобы модернизировать учреждения культуры, обеспечить достойную материально-техническую базу педагогам и их воспитанникам. Так, большой ремонт сделан в Детской театральной школе. Обновлены 23 филиала городской библиотечной сети. Свой высокий статус муниципальные учреждения культуры подтверждают ежегодно победами в состязаниях на уровнях области и страны.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Я хочу вас поблагодарить еще раз, я хочу пожелать вам успехов. Я уверен, что они у вас будут, потому что вы отдаете все силы и душу своей работе и если бы этого не было, не было бы таких высоких результатов. Хочу пожелать вам здоровья, хочу пожелать теплоты, добра вашим семьям".







