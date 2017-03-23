В правительстве Мурманской области обсудили вопросы развития экотуризма региона

Илья Комлев.

Развитие экотуризма сегодня обсудили в правительстве области. Первозданные уголки природы, пожалуй, главный ресурс, привлекающий в наш регион гостей - это вершины Хибин, минералы Ловозерья, загадки Сейдозера и сказочные пейзажи Рыбачьего. Стоит задача не только научиться извлекать из этого интереса выгоду, но и сделать путешествия по Кольскому Заполярью для природы максимально щадящими, а для туристов - безопасными.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Активный туризм связан с риском, как правило, риском не всегда обоснованным. И печальная статистика гибели туристов из года в год пополняется. Я считаю, что здесь надо принять кардинальные меры. Разработать определенные правила, "дорожную карту" ответственности органов государственной власти, муниципальных властей, туроператоров и, самое главное, самих туристов".

В повестке создание туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях. К примеру, в заказнике Сейдъявврь летом построят экологическую тропу с учетом потребностей инвалидов. Оборудуют места стоянок. А в природном парке "Полуострова Рыбачий и Средний" появятся новые информационные стенды. Эти территории должны органично вписаться в создаваемые в Ловозерском и Печенгском районах туристические кластеры.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова: "С муниципалитетами заключаем соглашения о взаимодействии. И они нам очень помогают. Помогают туристические фирмы - в доставке материалов на природные территории. В том числе, в контрольно-надзорных мероприятиях. Ведь как никто, они заинтересованы в том, чтобы все потоки были упорядочены, чтобы меньше было нарушителей на этих территориях".







