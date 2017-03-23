Елена Белкина.

Сегодня IV международная конференция по рыболовству в Арктике завершила свою работу. Ее заключительным аккордом стало подписание инвестиционного соглашения по проекту "Развитие опытного производства гидролизата белка ферментным способом". Подписи под документом поставили министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова и генеральный директор предприятия "Биомарин" Юрий Рипак. Третий участник соглашения - Сбербанк, который дает кредит на обновление мощностей по производству продукта, пользующегося сегодня повышенным спросом.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Мы оказываем не только финансовую поддержку в виде налоговых льгот, но и в виде поиска инвестора для реализации проекта, поиска финансирования, и нашим основным оператором в этом виде поддержки является корпорация развития, поэтому мы приглашаем всех, кто заинтересовался такой формой поддержки, принять участие в конкурсном отборе проектов финансирования в этом году".

Инновационный проект важен не только для Заполярья, но и для всей страны. Чистый белок, получаемый из отходов рыбной продукции, служит основой для производства кормов, в том числе, и для аквакультуры. Теперь мурманское предприятие сможет увеличить объем выпуска продукции до 12 тонн в месяц, что позволит снизить цены на российском рынке.







