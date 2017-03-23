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23.03.2017 18:00

В Мурманском областном художественном музее открывается выставка работ мурманского художника Михаила Кирина

24 марта в 17.30 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, II этаж, красная гостиная) состоится торжественное открытие выставки, посвященной 85-летию со дня рождения мурманского художника Михаила Кирина.
 
На выставке будет представлено 23 работы художника из фонда Мурманского областного художественного музея, среди которых – картина «Рождение Кижанки».

Михаил Александрович Кирин (1932-2007) – один из ведущих художников-графиков Мурманской области и общественных деятелей в сфере искусства. В своих работах художник использовал разные техники: акварель, пастель, офорт и линогравюру. Главные темы его творчества – природа, история и культура русского Севера, море, жизнь поморов и деревянное зодчество Кольского края.

В 1961 году он первым из мурманских художников стал членом Союза художников РСФСР, а в 1965 году Михаил Кирин стоял у истоков создания Мурманского отделения Союза художников России. Многолетняя творческая и общественная деятельность художника была отмечена премиями губернатора Мурманской области, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За доблестный труд».

Выставка будет работать до 23 апреля.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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