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23.03.2017 17:45

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в разработке Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года

В настоящее время ведется разработка Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года (Стратегия-2035). Соответствующая работа организована Минэкономразвития России на информационной площадке портала ГАС «Управление», сформированной для общественных консультаций по выработке представлений о перспективном облике России, обеспечивающем достойную жизнь и свободное развитие. Также на этом портале можно ознакомиться с рядом индикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, и с идеями по решению различных проблем развития страны.

Стратегия-2035 является масштабным документом стратегического планирования Российской Федерации, поэтому разработка и обсуждение ее проекта требует максимального вовлечения представителей бизнеса, власти, общественности, науки и частных лиц, представляющих интересы каждого региона.

Министерство экономического развития Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в тематических опросах, представленных на портале ГАС «Управление», и предложить свои идеи по вопросам долгосрочного развития страны с учетом интересов Мурманской области.

Для участия в опросах и направления предложений необходимо пройти процедуры регистрации и авторизации на портале, описанные в руководстве.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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