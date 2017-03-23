Жителей Мурманской области приглашают принять участие в разработке Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года

В настоящее время ведется разработка Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года (Стратегия-2035). Соответствующая работа организована Минэкономразвития России на информационной площадке портала ГАС «Управление», сформированной для общественных консультаций по выработке представлений о перспективном облике России, обеспечивающем достойную жизнь и свободное развитие. Также на этом портале можно ознакомиться с рядом индикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, и с идеями по решению различных проблем развития страны.



Стратегия-2035 является масштабным документом стратегического планирования Российской Федерации, поэтому разработка и обсуждение ее проекта требует максимального вовлечения представителей бизнеса, власти, общественности, науки и частных лиц, представляющих интересы каждого региона.



Министерство экономического развития Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в тематических опросах, представленных на портале ГАС «Управление», и предложить свои идеи по вопросам долгосрочного развития страны с учетом интересов Мурманской области.



Для участия в опросах и направления предложений необходимо пройти процедуры регистрации и авторизации на портале, описанные в руководстве.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /



