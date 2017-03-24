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24.03.2017 12:55

Сегодня - День штурманской службы ВВС России

В 2000 году в календаре российских праздников появился День штурмана Военно-воздушных сил России. В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС). В ходе Первой мировой войны стремительно совершенствовалась структура военной авиации, вследствие чего появились специальные службы: метеорологическая, аэронавигационная, аэрофотограмметрическая, радиотелеграфная и инженерно-техническая. Тогда же была создана и центральная аэронавигационная станция. Роль штурманской службы по-прежнему высока, особенно в военной авиации. Если на гражданских самолетах с развитием техники все чаще отказываются от штурмана в составе экипажа, то в ВВС ни один самый совершенный прибор не сможет его заменить. Большой вклад в развитие штурманской службы ВВС на начальном этапе её становления в Советской России внёс Борис Васильевич Стерлигов, которого по праву называют отцом-основателем штурманской службы в том виде, в каком она начала своё полноценное развитие в структуре отечественной военной авиации.По данным Минобороны РФ, в настоящее время в объединениях, соединениях и частях Воздушно-космических сил проходят службу более двух тысячи штурманов различных родов авиации. А основной задачей штурманской службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы. Также хочется сказать, что штурманскому делу в России начали обучать более 300 лет назад в Навигацкой школе.

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