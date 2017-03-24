За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью житель Апатитов будет привлечен к уголовной ответственности

В полицию поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 38-летнегго местного жителя с телесными повреждениями. Медики квалифицировали их как вред здоровью средней тяжести.

Опросив пострадавашего, полицейские выяснили, что травмы он получил в результате умышленного нанесения ему нескольких ударов руками и ногами по лицу и телу. Избиение произошло в квартире по месту жительства на улице Ферсмана. Рукоприкладством закончился словесный конфликт потерпевшего с мужчиной, находившемся у него в гостях. Ссора возникла по незначительному поводу после совместного распития спиртных напитков.

Участковым уполномоченным полиции подозреваемый – неработающий, ранее судимый также за причинение вреда здоровью местный житель 1984 года рождения был установлен, задержан и опрошен. В содеянном он признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области