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27.03.2017 10:00

27 марта – День войск национальной гвардии РФ

Уважаемые военнослужащие и сотрудники гражданского персонала войск национальной гвардии! Сегодня мы впервые чествуем всех, кто служит в национальной гвардии России. День войск национальной гвардии РФ был учрежден Указом Президента РФ в январе 2017 года в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

В наши дни Национальная гвардия России сохраняет и приумножает славные традиции внутренних войск. На вас возложена ответственная миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений, политического экстремизма и терроризма, обеспечению безопасности населения, поддержанию общественного порядка и эффективному решению служебно-боевых задач. Вы день и ночь, без выходных и праздников оберегаете мирную жизнь и спокойствие граждан; без страха встаете на пути нарушителей, надежно обеспечивая охрану особо важных государственных объектов и транспортных узлов. Высокий профессионализм и знание законов, отменная физическая подготовка и постоянная бдительность, горячая любовь к Родине и готовность ее защищать – эти качества присущи служащим национальной гвардии.
Дорогие друзья! Спасибо за Вашу службу!
Поздравляем вас с профессиональным праздником и от всей души желаем вам успехов в вашей нелегкой, но очень нужной обществу службе, крепкого здоровья, спокойных дежурств, счастья и добра вашим семьям!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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