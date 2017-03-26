"69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера". В Мурманске состоится презентация нового электронного информационного ресурса

Елена Ястребова.

"69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера". Мурманская областная научная библиотека приглашает горожан на увлекательное путешествие по Мурманской области.

В конференц-зале на 3-м этаже пройдет презентация нового электронного информационного ресурса. Гости мероприятия узнают много полезной и увлекательной информации о нашем крае — необычные явления природы, где находятся исторические, географические, гидрологические объекты. Новый ресурс станет помощником и "хорошим другом" не только для туристов, учителей, экскурсоводов, но и всем жителям Кольского Заполярья.

Начало 30 марта в 15:00 в конференц-зале на 3-м этаже.