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26.03.2017 15:00

"69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера". В Мурманске состоится презентация нового электронного информационного ресурса

Елена Ястребова.

"69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера". Мурманская областная научная библиотека приглашает горожан на увлекательное путешествие по Мурманской области.
В конференц-зале на 3-м этаже пройдет презентация нового электронного информационного ресурса. Гости мероприятия узнают много полезной и увлекательной информации о нашем крае — необычные явления природы, где находятся исторические, географические, гидрологические объекты. Новый ресурс станет помощником и "хорошим другом" не только для туристов, учителей, экскурсоводов, но и всем жителям Кольского Заполярья.
Начало 30 марта в 15:00 в конференц-зале на 3-м этаже.
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