Делегация Мурманской области участвует в международном форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Сегодня в Салехарде открылся Международный форум «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России». В форуме принимает участие около 600 представителей коренных малочисленных народов, профильных федеральных министерств и ведомств, российского парламента, региональных органов власти, научно-исследовательских организаций, российских и международных организаций коренных народов, а также средств массовой информации. Организатор форума – Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

От Мурманской области в форуме принимают участие заместитель губернатора Анатолий Векшин, руководитель Центра народов Севера Надежда Чупрова, делегация представителей коренного малочисленного народа саами в составе Елены Яковлевой, Елены Гой, Андрея Агеева, Константина Герасимова, Андрея Яковлева и консультант министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Юлия Шандарова.

Международный форум является площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития коренных малочисленных народов на среднесрочную перспективу.

Участники встречи обсудят механизмы совершенствования законодательства и развития дальнейшего взаимодействия между регионами, профильными ведомствами и общественными организациями коренных малочисленных народов.

Форум проводится при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /