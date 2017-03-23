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23.03.2017 13:55

В центре внимания - здоровье Арктики. Второй день международной конференции. Главный акцент на экологию

Алексей Елкин.

В центре внимания - здоровье Арктики. Сегодня в Мурманске продолжается международная конференция, посвященная рыболовству в северных водах. Главный акцент второго дня - межгосударственное взаимодействие в сфере освоения морских биоресурсов, но с уклоном в экологическую проблематику. В бережном отношении к природе заинтересованы все страны, имеющие интересы в Арктике. Представители более 10 принимают непосредственное участие в конференции. Включая, европейские - Германию и Польшу. Как прозвучало, - крайне важно исключить негативное влияние "человеческого фактора", который в одночасье способен перечеркнуть многолетнюю работу. В этой связи взаимодействие на первый план.
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Идет параллельное освоение Арктики. Нефтяные месторождения это очень такое, знаете, столкновение интересов. Все-таки, совершенно разные отрасли. Соприкасающиеся только в одном - они используют, задействуют одну, так сказать, материальную часть. Это - море, вода, биоресурсы. Это настолько хрупкая грань".
Как прозвучало, крайне важно исключить негативное влияние "человеческого фактора", который в одночасье способен перечеркнуть многолетнюю работу. Любой проект по освоению природных богатств проходит многочисленные экспертизы. Все понимают, что это не гарантирует от "сбоев" в ходе непосредственного исполнения. В этой связи международное взаимодействие поставлено - на первый план.
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