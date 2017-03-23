Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.03.2017 14:15

В областном центре состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии Мурманской области

Алексей Елкин.

С приветствия и поздравления от губернатора Марины Ковтун началось сегодня первое в этом году заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. В соответствии с декабрьскими изменениями в Указ Президента, регламентирующие дополнительные меры по борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ, в состав регионального органа включен начальник территориального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России Эрик Хисматуллин.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Эрик Ильдусович, пользуясь случаем, хочу поздравить вас и ваших товарищей с наступающим праздником - Днем войск национальной гвардии Российской Федерации, который мы впервые будем отмечать 27 марта. Поздравления еще все впереди. Добро пожаловать и включайтесь в работу".
Сегодня в числе основных вопросов - организация индивидуальной профилактики с наркопотребителями. Тема приобрела повышенную актуальность в свете перехода к полиции функций борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Подчеркнуто - прежде профилактическая работа была выстроена на высоком уровне. Впереди - новые задачи, связанные, в том числе с выявлением "группы риска". Акценты профилактики предложено сместить. Сегодня они сконцентрированы на уже вовлеченных в потребление запрещенных препаратов. Важно расширить этот круг за счет людей, контактирующих с уже установленными наркопотребителями.
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Владимир Евменьков: "У медицины есть свои учеты. У нас - свои. Зачастую эти учеты не совпадают. Медицинские, например, учеты не учитывают лиц, которые в поле нашего зрения попали. Не о всех стоящих на учете, по определенным причинам, и мы можем узнать. И, поэтому, мы будем предлагать рассмотреть вопрос об интеграции этих учетов".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.64
Евро = 62.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.