В областном центре состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии Мурманской области

Алексей Елкин.

С приветствия и поздравления от губернатора Марины Ковтун началось сегодня первое в этом году заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. В соответствии с декабрьскими изменениями в Указ Президента, регламентирующие дополнительные меры по борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ, в состав регионального органа включен начальник территориального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России Эрик Хисматуллин.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Эрик Ильдусович, пользуясь случаем, хочу поздравить вас и ваших товарищей с наступающим праздником - Днем войск национальной гвардии Российской Федерации, который мы впервые будем отмечать 27 марта. Поздравления еще все впереди. Добро пожаловать и включайтесь в работу".

Сегодня в числе основных вопросов - организация индивидуальной профилактики с наркопотребителями. Тема приобрела повышенную актуальность в свете перехода к полиции функций борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Подчеркнуто - прежде профилактическая работа была выстроена на высоком уровне. Впереди - новые задачи, связанные, в том числе с выявлением "группы риска". Акценты профилактики предложено сместить. Сегодня они сконцентрированы на уже вовлеченных в потребление запрещенных препаратов. Важно расширить этот круг за счет людей, контактирующих с уже установленными наркопотребителями.

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Владимир Евменьков: "У медицины есть свои учеты. У нас - свои. Зачастую эти учеты не совпадают. Медицинские, например, учеты не учитывают лиц, которые в поле нашего зрения попали. Не о всех стоящих на учете, по определенным причинам, и мы можем узнать. И, поэтому, мы будем предлагать рассмотреть вопрос об интеграции этих учетов".