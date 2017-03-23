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23.03.2017 14:05

Состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина с Генеральным консулом Великобритании в Санкт-Петербурге Китом Алланом

Елена Белкина.

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел рабочую встречу с Генеральным консулом Великобритании в Санкт-Петербурге Китом Алланом. От имени северян он выразил соболезнование британскому дипломату в связи с терактом в Лондоне.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы тоже в России озабочены этой проблемой, у нас в Мурманске регион, все-таки, достаточно спокойный, тем не менее вопросы борьбы с терроризмом - они у нас постоянно в повестке дня. Постоянно принимаем какие-то меры для того, чтобы не допустить подобных проявлений. Еще раз наши соболезнования".
Кит Аллан поблагодарил за поддержку, подчеркнув, что подобные трагедии происходят во многих городах мира и сегодня важно объединить усилия в борьбе с терроризмом. Генеральный консул Великобритании завершает свою карьеру в России. За 4 года он несколько раз бывал в Мурманске и этот визит в Заполярье на международную конференцию по рыболовству в Арктике - последний. Сотрудничество с нашим регионом считает эффективным, особенно в области культуры, образования и ядерной безопасности.
Генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Кит Аллан: "4 года я приезжаю в Мурманск, нас очень многое связывает. Конечно, это и общая история борьбы с фашизмом в годы Второй мировой войны, это Полярные конвои, 75-ю годовщину которых мы отметили вместе с мурманчанами в Архангельске. У нас есть успешные экономические проекты. Этот год объявлен Годом науки и образования Великобритании в России, мы проводим общие научные изыскания, поэтому сотрудничество продолжится и дальше".
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