В этом году почти все мурманские учреждения образования оснастят системами видеонаблюдения

Наталия Бурдина.

Сейчас камерами оборудованы 80 процентов зданий - 126 объектов. Обеспечение безопасности детей — это широкий спектр мероприятий: антитеррористические, противопожарные. Плюс — санитарная и техническая безопасность. Что касается ограждений, то осталось установить конструкцию только возле 6-й гимназии. 4,5 миллиона рублей выделены из городской казны. Планы на этот год — отремонтировать заборы возле тех школ, где это необходимо. Большое внимание уделяется и транспортной безопасности ребят. В этом году на смену двум автобусам - ветеранам приобретут новые.

Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска Василий Андрианов: "В прошлом году у нас произошло обновление парка автобусов. За счет средств муниципального бюджета был приобретен один автобус для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья. И на условиях софинансирования со средствами РФ и областного бюджета был приобретен автобус для детско-юношеской спортивной адаптивной школы № 15".

С учетом мер безопасности оснащены и школьные кабинеты. Медицинское обслуживание, питание в столовых — все под контролем специалистов. На пришкольных стадионах установлены антитравматические покрытия. Безопасность информационная — одна из самых актуальных тем на сегодня. Все компьютерные системы образовательных учреждений города надежно защищены.

Директор гимназии № 10 г. Мурманска Алла Малышкина: "Стараемся сделать так, чтобы ребята на переменах, на уроках, мы проводили родительские собрания, с детьми проводили, как уменьшить использование этих средств - своими планшетами, мобильниками. Стараемся сделать все возможное, чтобы детей наших оградит от той негативной информации, которая сегодня наполнила Интернет".