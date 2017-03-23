Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.03.2017 13:45

В этом году почти все мурманские учреждения образования оснастят системами видеонаблюдения

Наталия Бурдина.

Сейчас камерами оборудованы 80 процентов зданий - 126 объектов. Обеспечение безопасности детей — это широкий спектр мероприятий: антитеррористические, противопожарные. Плюс — санитарная и техническая безопасность. Что касается ограждений, то осталось установить конструкцию только возле 6-й гимназии. 4,5 миллиона рублей выделены из городской казны. Планы на этот год — отремонтировать заборы возле тех школ, где это необходимо. Большое внимание уделяется и транспортной безопасности ребят. В этом году на смену двум автобусам - ветеранам приобретут новые.
Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска Василий Андрианов: "В прошлом году у нас произошло обновление парка автобусов. За счет средств муниципального бюджета был приобретен один автобус для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья. И на условиях софинансирования со средствами РФ и областного бюджета был приобретен автобус для детско-юношеской спортивной адаптивной школы № 15".
С учетом мер безопасности оснащены и школьные кабинеты. Медицинское обслуживание, питание в столовых — все под контролем специалистов. На пришкольных стадионах установлены антитравматические покрытия. Безопасность информационная — одна из самых актуальных тем на сегодня. Все компьютерные системы образовательных учреждений города надежно защищены.
Директор гимназии № 10 г. Мурманска Алла Малышкина: "Стараемся сделать так, чтобы ребята на переменах, на уроках, мы проводили родительские собрания, с детьми проводили, как уменьшить использование этих средств - своими планшетами, мобильниками. Стараемся сделать все возможное, чтобы детей наших оградит от той негативной информации, которая сегодня наполнила Интернет".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.64
Евро = 62.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.