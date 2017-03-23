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23.03.2017 17:00

Курсант МГТУ станет кадетом на судне немецкой компании

Артём Гуккин обучается на 4 курсе по программе специалитета "Эксплуатация судовых энергетических установок". Когда пришло время определиться с местом прохождения преддипломной практики, Артём начал активно искать возможные варианты.
Курсантская программа этой компании была начата в 2006 году. Она разработана для того, чтобы подготовить курсантов различных морских академий и университетов для работы на судах компании. После прохождения практики участник этой программы завершает учебу, получает диплом и может вернуться в компанию в качестве полноценного работника. Чтобы стать участником программы, Артёму пришлось пройти несколько уровней отбора, включающих в себя собеседования и тесты.
На втором этапе отбора Артём прошел собеседование с начальником Санкт-Петербургского офиса и специальный онлайн тест "Marlins" на знание английского языка для моряков. Эти два этапа длились около 3 месяцев. Отбор кандидатов очень серьезный – он касается проверки как профессиональных знаний, так и навыков владения английским языком. Поэтому каждый претендент рассматривается очень внимательно.
В конце беседы Артёму Гуккину пообещали перезвонить, долго ждать не пришлось: вечером того же дня ему сообщили о том, что его кандидатура одобрена и с июня 2017 года Артёма берут кадетом на судно.
Сейчас курсант МГТУ занят оформлением виз и сдачей всех экзаменов и зачетов, чтобы на момент начала стажировки не было никаких долгов – ведь в море ему предстоит провести целых полгода.

Пресс-служба МГТУ
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