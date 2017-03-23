"Полярная звезда". Вторая учебная сессия областной очно-заочной школы юных балетмейстеров в Мурманске

С 24 по 26 марта 2017 года в ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" пройдёт вторая учебная сессия областной очно-заочной школы юных балетмейстеров "Полярная звезда".



Обучающиеся получат знания по композиции и постановке танца, драматургии сюжетного и бессюжетного танца, освоении сценического пространства средствами хореографического искусства, узнают о хореографической лексике в контексте танцевальной композиции, получат навыки работы с исполнителями, выступят в роли организаторов творческого процесса. Для подготовки к участию в областном конкурсе «Надежды Заполярья» в номинации «Юный балетмейстер» участникам будут даны подробные рекомендации специалистами, осуществляющими обучение в школе юных балетмейстеров «Полярная звезда».





/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/