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23.03.2017 12:45

Палубные истребители Северного флота приступили к воздушным тренировкам

Анастасия Русинова.

Экипажи палубных истребителей Су-33 корабельного истребительного авиаполка Северного флота приступили к первым тренировкам в воздухе в зимнем периоде обучения. Лётчики отдохнули после выполнения боевых задач с борта тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и восстанавливают навыки высшего пилотажа. Как сообщает пресс-служба Северного флота, летчики уже выполнили задачи одиночного пилотирования и взаимодействия в группе. Также они отработали тактику ведения воздушного боя и нанесения удара по наземным объектам с различных высот. Сейчас истребители совершают тренировочные полёты без оружия для отработки навыков пилотирования. Выполнение боевых упражнений с применением практического боезапаса также предусмотрено курсом их подготовки, в который включено выполнение взлётов и посадок на тренажёр НИТКА, имитирующий полётную палубу авианосца.
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