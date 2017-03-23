В УФСИН России по Мурманской области прошла прямая телефонная линия

В УФСИН России по Мурманской области прошла традиционная прямая телефонная линия руководителя регионального пенитенциарного ведомства с родственниками осуждённых.

Для оперативности и полноты ответов на прямой линии присутствовали сотрудники медицинской службы, группы режима и надзора, специального учёта, и.о. помощника начальника Управления по правам человека. Также данное мероприятие посетили представители региональных средств массовой информации.

Во время телефонной линии за отведенное регламентом время поступило пять звонков от жителей Мурманска и области, которых в основном интересовали вопросы, связанные с особенностями отбывания назначенного судом наказания в зависимости от вида режима исправительного учреждения.

Так мать одной осуждённой рассказала, что её дочь после приговора суда должна отбывать срок наказания в колонии общего режима, и её интересует, можно ли оставить дочь в Мурманской области. Начальник УФСИН Евгений Шихов разъяснил, что в связи с отсутствием в Мурманской области женских колоний общего режима, осуждённая будет направлена за пределы региона. Но после отбытия определённого срока в колонии другого региона у неё есть возможность, по решению суда, изменить вид режима на колонию-поселение и вернуться в родной регион отбывать остаток срока наказания в колонии-поселении в пос. Зеленоборский.

Позвонивших также интересовал порядок осуществления осуждёнными переписки, сроки отправления писем и телеграмм, вопросы по помилованию, условно-досрочному освобождению, спрашивали про амнистию.

Ряд просьб обратившихся начальник регионального Управления оперативно решил непосредственно во время прямой линии. Вопросы, требующие уточнения деталей, будут рассмотрены отдельно специалистами, и заявителям направят письменный ответ в установленном законом порядке.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области