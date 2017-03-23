Уголовное дело по факту уклонения от прохождения военной службы возбуждено в Североморске

Анастасия Русинова.



Уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Прокуратурой Североморска признано обоснованным возбуждение следственным отделом по ЗАТО уголовного дела в отношении 17-летнего молодого человека. В ходе прокурорской проверки установлено, что на воинском учете житель Североморска состоит еще с 2011 года, годен по всем медицинским показаниям. Лично и под подпись он получал повестки, но на призывной пункт не являлся. Уважительных причин не представлял. Оснований для освобождения и отсрочки от призыва на военную службу нет. В связи с неоднократностью подобных фактов органы прокуратуры напоминают, защита отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, прописанная в Конституции. Военная служба проходит в соответствии с законодательством.





