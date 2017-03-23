В областном центре пройдет региональный семинар-совещание «Тарифное регулирование 2017 года и задачи Комитета по тарифному регулированию Мурманской области на следующий период регулирования»

В совещании примут участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, представители ФАС России, руководитель УФАС по Мурманской области, представители областной Думы и прокуратуры, регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, ГЖИ, главы администраций региона, главы муниципальных образований, а также более 80 представителей ресурсоснабжающих, территориальных сетевых организаций, фармацевтических и транспортных компаний Мурманской области.

На совещании будут рассмотрены актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, в сфере регулирования оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, в сфере осуществления регионального государственного контроля и надзора.