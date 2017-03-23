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23.03.2017 15:45

Житель Мончегорска будет привлечен к уголовной ответственности за кражу денежных средств

В отдел полиции с заявлением о пропаже принадлежащих ей денежных средств обратилась 56-летняя местная жительница.

Сотрудникам полиции женщина пояснила, что обналичила 10 тысяч рублей, однако ее отвлек звонок по телефону. По рассеянности она забыла деньги в ячейке выдачи после проведения операции. Вернувшись через непродолжительное время к банкомату, заявительница обнаружила, что снятые ею купюры  исчезли.
Полицейские изучили запись камеры видеонаблюдения, установленную на банкомате, посредством которого были сняты деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи был задержан подозреваемый - местный житель города 1993 года рождения. Он признался в содеянном и рассказал, что видел, как женщина забыла деньги, но не посчитал нужным сообщить ей об этом.
В ходе обыска похищенное частично изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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