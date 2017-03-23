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23.03.2017 11:40

Полиция Мончегорска разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю

ОМВД России по городу Мончегорску разыскивает Ярошенко Анну Николаевну 25.12.2001г.р., уроженку города Мончегорска Мурманской области, которая ушла из дома 20.03.2017 около 18.00 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. 

По оперативной информации, может находиться в Мурманской области на территории других городов, может передвигаться на автомобиле.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, глаза голубые, волосы светлые длинные.
Была одета: куртка «парка» горчичного цвета, черные лосины, белые кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ярошенко Анны Николаевны, просьба сообщить в полицию по телефонам 02, 8 (81536) 5-23-10 (дежурная часть ОМВД России по г. Мончегорску), 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41 (отряд ППД «МурманСпас»).
 
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)
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