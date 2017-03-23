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23.03.2017 15:15

В Мурманске пройдет областной патриотический проект «Живая история»

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 25 марта 2017 года начинает реализацию областного патриотического проекта «Живая история». Целью проекта является развитие познавательного интереса к изучению истории, воспитание подрастающего поколения в духе любви к своей Родине, уважения ее историко-культурного наследия. Проект ориентирован на воссоздание исторических и судьбоносных событий истории российского государства, а его содержание основывается на историко-культурном стандарте и основной общеобразовательной программе основного общего образования.

Время проведения – 10.00 -17.00.
В рамках мероприятия предусмотрена культурно-историческая программа, включающая в себя тематические интерактивные площадки: мастер-классы, выставки и инсталляции, воссоздающие различные периоды истории России и проведение военно-патриотической игры «Защитник Отечества». В этом году игра приурочена к празднованию 1155-летия российской государственности и 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Впервые это традиционное военно-патриотическое мероприятие наполняется новым содержанием. Игра проводится в форме историко-приключенческого квеста, охватывающего 6 периодов истории России, начиная с древности и заканчивая современностью.
В организации мероприятия принимают участие клубы исторической реконструкции: «Мидгард», «Снежные волки», «Гиперборея», «Заполярный рубеж» и «Фьорд», представители объединенного стратегического командования Северным флотом; учреждения культуры и образования: МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска», МОУДО Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской области, МАУДО г. Мурманска ДДТ им. А Бредова,  МБОУ «Североморская школа полного дня», МБУДО Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева; общественные и коммерческие организации: творческая мастерская «Керамика 51»,  Мурманская студия исторического танца, Мурманская школа каллиграфии и леттеринга, представители театральных, школьных и волонтерских объединений.


Министерство образования и науки Мурманской области
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