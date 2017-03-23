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23.03.2017 15:00

Мурманская область принимает участие в отборочных соревнованиях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций Мурманской области, победители второго этапа Второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» принимают участие в отборочных соревнованиях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Победители отборочных соревнований получат право представлять Мурманскую область в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Краснодаре.
Победители и призеры Национального Чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, лучшие представители которой будут отстаивать честь российского флага на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби с 14 по 19 октября 2017 года.

Министерство образования и науки Мурманской области
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