Мурманская область принимает участие в отборочных соревнованиях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций Мурманской области, победители второго этапа Второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» принимают участие в отборочных соревнованиях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Победители отборочных соревнований получат право представлять Мурманскую область в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Краснодаре.

Победители и призеры Национального Чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, лучшие представители которой будут отстаивать честь российского флага на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби с 14 по 19 октября 2017 года.

Министерство образования и науки Мурманской области