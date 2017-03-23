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23.03.2017 14:45

Города Мурманской области продолжают принимать участие в социальной компании «Сложности перехода»

Сотрудники ГИБДД Мурманской области в рамках Общероссийской социальную кампании «Сложности перехода» проводят различные профилактические мероприятия для участников дорожного движения, чтобы еще раз напомнить им о необходимости соблюдать Правила дорожного движения.

Инициативу поддержала администрация ЗАТО Александровск и руководство муниципального автобусного парка. Общими усилиями в рамках всероссийской программы благоустройства городов принято решение взять за основу внешнего дизайна для двух пассажирских автобусов детские рисунки. Создать свои макеты оформления транспорта, который будет каждый день украшать собой дорожный поток, предложили дошколятам из детских садов ЗАТО.

Сотрудники Госавтоинспекции к красочной составляющей предложили добавить пропаганду безопасности дорожного движения в виде общедоступных слоганов. Например, ими могут стать: «Ты меня не обходи! Я уйду - тогда иди!», «Идешь туда, где переход? Ты отличный пешеход!»

Уже состоялась первая рабочая встреча, где рассмотрели предложенные участниками проекта эскизы. Определили, что на задней части автобуса обязательно будет символичное изображение семьи, едущей в машине и пристёгнутой ремнями безопасности. Капот украсит имя юного дизайнера. Завершат детское творчество обращения с бортов автобусов ко всем участникам дорожного движения. Два лучших эскиза в ближайшее время будут отправлены в технологическую разработку.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)
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