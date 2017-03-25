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25.03.2017 17:00

В Мурманске и области пройдут показы фильмов-призёров кинофестиваля «Кино без барьеров»

С 11 по 14 ноября 2016г. в Москве прошел VIII Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Это событие, стирающее границы между людьми с инвалидностью и без, проводится Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» с 2002 года. За это время 700 фильмов из 55 стран увидело более 20 000 зрителей. В этом году в программу вошли 72 картины из 20 стран для взрослых и детских показов.
«Кино без барьеров» – уникальный для нашей страны фестиваль фильмов, которые не просто затрагивают проблемы или успехи людей с инвалидностью, а показывают реальные истории преодолений барьеров внутри и вокруг нас.
Организаторами «Эхо кинофестиваля» в Мурманске в этом году выступила Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы Мурмана".
Приглашаем на открытие кинофестиваля 26 марта в Отель «Азимут» (конференц-зал, 2 этаж):
12.00 – детская программа (6+)
15.00 – взрослые показы (12+)
Начиная с 26 марта в Мурманске и области будут проходить показы фильмов-призёров кинофестиваля в различных учреждениях и организациях города. Следите за новостями в группе в Вконтакте http://vk.com/withoutbarriers51.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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