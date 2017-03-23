Прокуратурой города Мончегорска направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы города, обвиняемой в организации занятия проституцией

Прокуратурой города Мончегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой гражданки, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (организация занятия проституцией).

По версии следствия, Попова, в период времени с 01 февраля 2016 года по 28 сентября 2016 года, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, по телефону принимала заказы от клиентов, оговаривая время, место оказания услуг и их стоимость, подыскивала автотранспорт, организовывала сбор и доставление женщин, осуществляла денежные расчеты с клиентами, а также с водителями такси.

Деятельность её была пресечена сотрудниками полиции в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью и по ознакомлению с материалами уголовного дела заявила ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мончегорский городской суд. Если вина обвиняемой будет доказана, то в соответствии с санкцией части первой статьи 214 УК РФ, может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трёх лет.

Прокуратура Мурманской области