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23.03.2017 11:15

"Синяя птица" поможет подняться на вершину творческого Олимпа. Отборочный тур в Мурманске совсем скоро. Жюри с нетерпением ждет встречи с юными дарованиями

Елена Сивонен.

"Синяя птица". Региональный этап кастинга Всероссийского конкурса юных талантов в Мурманске. Отборочный тур - 20 апреля. Пройдет на базе областного Дворца культуры Кирова. Заявку можно подать прямо сейчас на сайте ПТИЦА.ТВ. Жюри уже сформировали и оно с нетерпением ждет встречи с участниками.
"Танец с саблями". Ансамбль песни и пляски Северного флота исполняет еще и еще раз. Экспрессии, накала страстей требует руководитель. С дирижерской палочкой в руках - Дмитрий Акманов -13 лет. Заслуженный деятель искусств. Один из первых, кого пригласили в жюри регионального этапа конкурса "Синяя птица".
Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Дмитрий Акманов: "Порой, смотришь на какого-то ребенка - как вообще этот клоп может так спеть или так сыграть, воздушные акробаты, гимнасты. Это на самом деле интересно".
"А то придет бомбардир из Бранденбурга и так бомбами забомбордирует, что некто чернорылый у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл".
Текст "Лигурия" непросто выучить, сложно произнести. Тем более сыграть интонацией, мимикой. Больше 30 скороговорок. Каждая - разные люди. Кто-то даже с говором. Авторское прочтение. Серёжа пробует. С этим номером и пойдёт на кастинг.
Сергей Кирпичёнок: "Главное - не бояться смотреть зрителям в глаза. Глаза - для меня лично важный аспект, которым я постоянно пользуюсь".
Монолог. Мини-спектакль. Театр одного актера. Сергей Гронский - также в составе комиссии - знает секреты мастерства, которые могут привести к Олимпу. Умение импровизировать и фантазировать. "Цеплять". Излучать мощную энергетику.
Актер Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский: "Главное, чтобы была эта заразительность, тогда человек может взять любую аудиторию. Он один займет всю сцену. Вы подумаете, что это толпа, а на самом деле, это един единственный человек ходит".
Птица удачи и счастья цвета неба уже помогла взлететь целому созвездию юных талантов. Мурманская область, без преувеличения, богата на одаренных детей. Жюри важно их разглядеть. Лучших - поднять еще на одну ступень к вершине мастерства.
Шоу талантов - не мечта - реальность. Открывает новые имена. Зажигает сердца. Заставляет юных звёздочек светить еще ярче. Совсем скоро очередной полет "Синей птицы" в Мурманске. Отборочный тур, кастинг 20 апреля - в областном Дворце культуры и народного творчества имени Кирова.
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СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
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