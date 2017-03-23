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23.03.2017 10:45

Судебные приставы арестовали аэродром и вертолет одного из авиационных предприятий области

Анастасия Русинова.

314 исполнительных производств в отношении одного неплательщика сейчас находятся на рассмотрении в службе. Общая сумма задолженности - более 169 миллионов рублей, из них 17 миллионов - по заработной плате. Часть денег взыскана. Судебные приставы направили запросы в регистрирующие и контролирующие органы, чтобы установить все имущество должника. Выяснилось, что у предприятия в настоящее время есть 9 воздушных судов и 7 из них находятся в аренде. Специалисты Ловозерского и Терского районов незамедлительно наложили аресты на недвижимое имущество, принадлежащее должнику - док, центр заправки самолетов, аэродром, подъездную дорогу. Кроме того, в Мурмашах арестован вертолет. По закону, у должника-организации есть 10 дней для погашения задолженности, в противном случае имущество будет выставлено на торги для погашения задолженности.
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