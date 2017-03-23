В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 10.00 ул. Крупской, 29, 31

10.00 – 11.00 ул. Крупской, 42, 44, 46

ОТ ГАЗАСОНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Аскольдовцев, 16, 26 (корп. 1)

ул. Сомова, 5, 6

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

13.00 – 15.00 ул. Бабикова, 6

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска