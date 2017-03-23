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23.03.2017 08:30

23 марта – День работников гидрометеорологической службы

Уважаемые метеорологи! Поздравляем вас с профессиональным праздником! В этот день, приуроченный к Всемирному дню метеорологии, мы чествуем всех причастных к изучению и анализу метеоусловий, составлению прогнозов погоды и долгосрочных изменений климата. От ваших исследований и разработок в области метеорологии, гидрологии и мониторинга состояния окружающей среды, от точности и достоверности прогнозов погоды во многом зависят стабильное функционирование целых отраслей экономики, экологическая ситуация, безопасность на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф.

Сегодня на помощь гидрометеорологам приходят автоматические приборы и суперкомпьютеры, но все же главным при составлении прогнозов остается человек. Без вас, без вашего умения собирать информацию и давать ей точную оценку успешная работа гидрометеорологической службы невозможна. Это тем более актуально для нашего Заполярного края. Арктику не зря называют «кухней погоды», поэтому здесь, на Крайнем Севере, ваша работа особенно важна, а с развитием освоения российской Арктики ее значение только возрастает.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам успехов в работе, точности прогнозов и только хорошей погоды в ваших семьях!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин
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