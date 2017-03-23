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23.03.2017 09:42

В Мурманске состоится премьера комической оперы "Служанка-госпожа"

Анастасия Ярославская.

Премьера в областной филармонии. 2 апреля - комическая опера Джованни Перголези "Служанка-госпожа". Идея о постановке - давняя. Но лишь полгода назад стартовали репетиции. Сейчас - ежедневно - генеральные прогоны. Дирижер на месте не стоит - ходит по залу, слушает звук, корректирует. Ведь проект уникальный и ответственность высокая - это первая полномасштабная постановка, исключительно собственными творческими силами. Известная итальянская опера в Мурманске зазвучит по-русски. В филармонии уверяют, что впечатления это не испортит.
Солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева: "Она будет понятна всем зрителям - от младшего возраста и старшего поколения. Я думаю, что эта традиция советских времен, когда оперы звучали на русском языке - она постепенно возвращается, все-таки, к нам".

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