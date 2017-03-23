"Уберем Россию вместе". Интерактивная карта свалок в Мурманской области растет

Светлана Деменева.

Интерактивная карта свалок в Мурманской области растет. Это проект ОНФ, созданный в рамках еще одного, "Уберем Россию вместе". Задача - объединить людей неравнодушных, которые будут работать и помогать выявлять свалки на территории региона. Сообщать о них можно в местные отделения или исполком ОНФ. За последнее время на карте - новых - 20 точек. По мере таяния снега станет больше.

Руководитель Мурманского регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич: "Можно самостоятельно на интерактивную карту свалок - там все просто, легко. Но, если возникают проблемы, мы готовы всегда в региональном отделении ОНФ подсказать - как правильно все сделать".