В Мурманске обсудили вопросы участия общественной организации в аттестации специалистов сферы здравоохранения

Татьяна Нестерова.

Заседание Совета врачебной палаты Мурманской области. Обсуждение вопроса участия общественной организации в аттестации специалистов сферы здравоохранения. Сегодня медицинский профессиональный некоммерческий союз играет существенную роль в разработке и реализации законопроектов, направленных на улучшение качества предоставления медпомощи населению, в том числе проектов непрерывного образования врачей.

Председатель РОПО "Врачебная палата Мурманской области" Владимир Василенко: "На сегодняшний день нашим основным действием является защита профессиональной деятельности врачей. Естественно, чем мы сможем улучшить качество самого врача, уровень его подготовки. Отследить, чтобы каждый врач участвовал в системе медицинского образования не формальным образом - зашел - получил бумагу, а получил эти знания. Соответственно, это коснется качественной помощи пациентам".





