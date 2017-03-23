"Рыболовство в Арктике: вызовы, практики, перспективы". Сегодня - второй день работы международной конференции

Елена Белкина.

В фокусе внимания - прогнозы ресурсной базы Арктических морей, внедрение современных технологий производства и переработки рыбной продукции, а также - подготовка кадров для отрасли. Накануне участники конференции - из 11 стран - обсудили не менее актуальные темы. Обновление океанического и прибрежного флотов. Модернизация рыбопромыслового. Глава области подчеркнула - господдержка нужна также береговой переработке и прибрежному рыболовству. Важен прозрачный и эффективный механизм распределения квот.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Необходим выбор наиболее конкурентоспособных типов рыболовных судов и организация их строительства, а именно привлечение судостроителей с учетом требований по модернизации производства необходимого оборудования на территории РФ, а также выстраивание экономически эффективной системы финансирования таких инвестпроектов".