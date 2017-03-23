Испытать свои силы на трассе, пройти как можно больше километров. Массовый спортивный конкурс "Лыжня зовет" в Мурманске выходит на финишную прямую

Татьяна Нестерова.

Массовый спортивный конкурс "Лыжня зовет" в Мурманске выходит на финишную прямую. Испытать свои силы на трассе спорткомплекса "Снежинка" могут все жители областного центра. Независимо от возраста и уровня физической подготовки. Главное - пройти как можно больше километров. Каждый выход на трассу фиксируют в специальных дневниках. Записи подтверждают талонами. Их спортсмены получают у дежурных на контрольных пунктах. Уже в апреле конкурсная комиссия определит победителей. И еще одна новость. В этом году в рамках развития спортобъекта планируют структурные изменения.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Заканчиваем решение вопроса об установке подстанции. Это позволит нам подключиться к электросети, улучшить систему освещения. Как мы знаем в полярную ночь тяжело ходить. Плюс - это затратно, деньги, которые мы будем экономить. То есть, на сегодняшний день мы вынуждены пользоваться дизель генераторами. Это обслуживание, это дизельное топливо. Это неправильный подход".





