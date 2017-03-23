Региональная научно-практическая конференция "Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека" состоялась в Мурманске

Кирилл Коган.

Как привить детям любовь к чтению? Региональная научно-практическая конференция. Проводят ее уже четвертый год. В этот раз в ней приняли участие больше 300 педагогов школьных и дошкольных учреждений. Обсудили пользу цифровых изданий, аудиокниг. Говорили о возрождении традиций семейного чтения.

Заместитель начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Мурманской области Ирина Шухат: "В этом году мы ввели в образовательных организациях региона "час чтения". И планируем, со следующего года во всех 1-6 классах его введем. Кроме того, ряд муниципалитетов уже реализовали организацию очень интересных проектов по развитию детского чтения совместно со специалистами минкультуры".