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23.03.2017 08:57

Региональная научно-практическая конференция "Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека" состоялась в Мурманске

Кирилл Коган.

Как привить детям любовь к чтению? Региональная научно-практическая конференция. Проводят ее уже четвертый год. В этот раз в ней приняли участие больше 300 педагогов школьных и дошкольных учреждений. Обсудили пользу цифровых изданий, аудиокниг. Говорили о возрождении традиций семейного чтения.
Заместитель начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Мурманской области Ирина Шухат: "В этом году мы ввели в образовательных организациях региона "час чтения". И планируем, со следующего года во всех 1-6 классах его введем. Кроме того, ряд муниципалитетов уже реализовали организацию очень интересных проектов по развитию детского чтения совместно со специалистами минкультуры".
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