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23.03.2017 08:50

Вопросы соблюдения прав предпринимателей и потребителей обсудили в Мурманске

Любовь Дубова.

Вопросы соблюдения прав предпринимателей и потребителей. Встреча - в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. За "круглым столом" - бизнесмены, представители налоговых органов, общественники и депутаты. Тема актуальная - применение онлайн-касс. На них должны перейти с 1 июля. Новую систему расчетов с потребителями уже установили около 10% предпринимателей. Как показала практика, процесс сложный, как в плане приобретения необходимого оборудования, так и в использовании. Все замечания и предложения взяли на карандаш. Их рассмотрят в ближайшее время.
Депутат Мурманской областной Думы, руководитель региональной общественной приемной Д.А. Медведева Юрий Шадрин: "Сейчас действительно непростое положение, в принципе по стране такая ситуация. У нас для предпринимателей Заполярья это особенный случай, потому что у нас и северное удорожание. Ну, а в свете новых законов о применении новых кассовых Интернет-аппаратов, где все предприниматели должны их поменять. Вопросов много".
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