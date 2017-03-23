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23.03.2017 08:35

В Мурманске на пресс-конференции главный государственный жилищный инспектор области рассказала о нововведениях в жилищном законодательстве

Любовь Дубова.

О нововведениях в жилищном законодательстве шла речь в пресс-центре газеты "Мурманский вестник". Гость - главный государственный жилищный инспектор области Алена Кузнецова. Одно из изменений актуально в преддверии летнего сезона. Для тех, у кого в квартирах нет приборов учета. "Отпускники", которые за газ, электричество и воду платят по нормативу, больше не смогут сделать перерасчет за коммунальные услуги. Исключение - жители домов, где счетчики установить невозможно из-за особенностей расположения коммуникаций.
Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Сейчас все начнут уезжать у нас из региона и, наверное, опять в сентябре начнут приносить информацию управляющие компании, в расчетные центры на перерасчет о том, что отсутствовали у себя в квартире. Но при этом нет счетчиков. Нужно абсолютно точно дать понять людям - перерасчеты у нас теперь без счетчиков не делаются".
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