Что поведали ученым водоросли, жившие 10 тысяч лет назад? Риски для экологии Заполярья - главная тема конференции в Апатитах

Илья Комлев.

Что происходит с озерами Заполярья? О чем поведали ученым водоросли, жившие 10 тысяч лет назад? И почему в перечне видов, растущих в Мурманской области, треть переселенцев? В Апатитах ученые Института проблем промышленной экологии Севера рассказали о современных угрозах природе Кольского Заполярья.

Из растущих в Мурманской области сосудистых растений - цветов, кустарников, деревьев - местных видов более 800. И уже около 450 зарегистрировано вольно или невольно привнесенных человеком.

Старший научный сотрудник лаборатории наземных экосистем ИППЭС Евгений Боровичев: "Каждый год регистрируется один-два новых вида сосудистых растений, и чаще всего это виды, которые используются при отсыпке, при зарастании новых дорог в Карелии".

В других регионах агрессивных переселенцев заносят в "черные книги". У нас, к счастью, "понаехавшие" ведут себя, как правило, мирно. Исключение - борщевик. В водоемах обстановка серьезнее. Изменение видового состава происходит быстрее предписанного природой. И неслыханное прежде дело - в XXI веке озера Заполярья стали цвести.

Старший научный сотрудник лаборатории водных экосистем ИППЭС Дмитрий Денисов: "Мы ежегодно обнаруживаем какие-то новые виды водорослей. То есть, в наших водоемах сейчас начинает увеличиваться численность диатомий, которые характерны для более южных регионов".

В коллекции института собраны образцы из донных отложений за 10 тысяч лет. Они рассказали ученым, что климат стал теплее. А уровень содержания тяжелых металлов по сравнению с доиндустриальной эпохой вырос в десятки и сотни раз. Показательный пример - ртуть. Крупных производств - ее источников - у нас нет. Проблема, в том числе, в отправленных на свалку медицинских приборах и электротехнике.

Врио директора Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Николай Кашулин: "Казалось бы, это пустяки. Но, на самом деле, утилизации ртути долгие годы не было вообще. Она просто выбрасывалась в окружающую среду".

Интересно, что после сокращения производства и, соответственно, выбросов в 90-х, концентрация тяжелых металлов в озерах не стала меньше. Накопленный ущерб - объясняют ученые. Водоемы и почвы очищаться будут столетиями.







