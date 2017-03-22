Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.03.2017 18:40

Учения Северного флота могут приоткрыть тайну, 77 лет хранимую водами Баренцева моря. Глубоководными съемками спасателей заинтересовались военные историки

Алексей Елкин, Кирилл Коган, Илья Комлев.

Учения Северного флота могут приоткрыть тайну, 77 лет хранимую водами Баренцева моря.
Мотовский залив. Полигон №6 Северного флота. Место регулярных тренировок спасателей. Обычно роль аварийной на учениях играет одна из действующих подлодок. В этот раз батискаф направили к затонувшему объекту.
То, что в этом районе на дне лежит корабль, по данным гидроакустики известно давно. Теперь, благодаря видеосъемке, появилась возможность его идентифицировать. Очертания субмарины вызвали интерес историков.
Историк, краевед Михаил Орешета: "В этом районе затонула только одна подлодка - "Д-1", "Декабрист". Трагедия случилась 13 ноября 1940 года, трагедия кровоточащая, в один момент не вернулось на базу в Полярный 35 подводников".
Серия "Д" - первенцы советских подводных сил. В 1929 спустили на воду шесть кораблей. Головной назвали "Декабристом". Его собрат Д-2 "Народоволец" - сегодня музей в Петербурге. Остальным повезло меньше. Раньше всего завершилась служба "Декабриста".
Историк, краевед Михаил Орешета: "Как только подводная лодка вошла в Мотовский залив, пошла информация от поста наблюдения Выев-Наволок. До тех пор, пока лодка не зашла в полигон №6, где должна была отрабатывать задачу "погружение".
Больше на поверхности "Декабрист" не появлялся. Что произошло - загадка. Две из рабочих версий отмели еще в 1940. Третья - провал на запредельную глубину -  казалась достоверной. Лодки этой серии имели конструктивный дефект. Но их порог - 90 метров. Эти кадры сняты на меньшей глубине.
Пока уверенно говорить, что "Декабрист" найден, рано. Разгадать тайну гибели легендарной субмарины, можно только опознав и подняв ее. К этому вопросу подступали не раз. Впервые - в 1941, помешала война. 17 лет назад, в 2000, поисковую операцию отложили из-за гибели "Курска".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.23
Евро = 61.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.